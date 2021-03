‘Tata’ Martino no quiere que el Tri viva su mejor momento ahora

“Esto es una evolución constante, no hay un momento en que el entrenador pueda decir que llegamos al momento cumbre, es todo lo que esperábamos de nuestra selección. Sinceramente no me gustaría encontrar el mejor momento ahora, sino dentro de cinco o seis meses con la eliminatoria y el mejor nivel colectivo e individual dentro de dos años”, señaló en conferencia de prensa a un día de enfrentar a Gales en Cardiff.