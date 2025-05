‘Tala’ Rangel apoya a Malagón pero compite por ser titular con el Tri

“Me preguntaron hace unos días cómo lo veía, pero realmente no es algo que me preocupa, lo tengo muy claro, cuando trabajas las cosas se te dan y si no se te dan habrá que seguir trabajando, s i a él se le da la oportunidad de ir al Mundial de Clubes y yo seguiré enfocado acá , igual si le toca venir acá, también seguir con la competencia y enfocado con el objetivo de Copa Oro ”, dijo al respecto el Tala.

“ No me siento ni el uno, ni el dos, ni el tres. Yo trabajo por ser el uno, no me pongo esa etiqueta que si juega Malagón soy el dos porque a final de cuenta puede pasar cualquier cosa y tengo que estar listo y dispuesto para defender la portería en dado caso que me toque. El etiquetarme como el dos sería como de mala manera de mi parte o me restaría. Trabajo como si fuera a jugar día a día y eso es lo que me vale para estar aquí”, concluyó.