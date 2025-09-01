La Selección Mexicana es víctima de la delincuencia previo a enfrentar a Japón
Un vehículo en el que se transportaba equipo del cuadro comandado por Javier Aguirre es saqueado por la delincuencia en la ciudad de Oakland.
La inseguridad de la ciudad de Oakland, California, en donde actualmente se encuentra la Selección Mexicana de cara a sus encuentros amistosos ante Japón y Corea del Sur, ya cobró sus primeras víctimas.
Según reportes del reportero de TUDN Gibrán Araige, el hotel de concentración del Tri se encuentra ubicado en el Downtown de la citada ciudad de los Estados Unidos, una de las zonas más inseguras, por lo que ya hubo reportes de robos.
Según el reporte de Araige, tanto la Selección Mexicana, como los reporteros de un medio de comunicación fueron víctimas de los amantes de lo ajeno, principalmente en sus medios de transporte.
En caso del hurto al equipo Tricolor, les abrieron una camioneta de donde les sustrajeron un baúl de artículos para los entrenamientos, aunque hasta el momento no se sabe con exactitud qué fue lo que les robaron.
En caso de los periodistas, tampoco fue un robo con violencia, sino un cristalazo al vehículo en el que se transportaban, aunque adentro de la unidad no había nada de valor.