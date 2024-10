"Mencionó mucho que no hace falta llegar de la nada (Aguirre), no es tanto de hablar, es un Clásico, por la historia que veníamos acarreando, Javier es muy claro, táctico, te dice cosas y se mueve con ellas, me gusta un tipo así, creo que algo que no se puede dejar de hacer es el correr, tener la garra y seguir peleando hasta el final.