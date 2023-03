Selección Mexicana: Jesús Gallardo acepta que el Tri se relajó en Qatar 2022

"A veces eso le falta al futbolista mexicano o a mí personalmente: que te relajas un poco y no entregas todo. Tal vez en la Liga se permite eso de que si no das el cien no pasa nada, puedes seguir jugando y competir, pero a ese nivel, en el Mundial, no hay momento para relajarse ni un instante, porque son jugadores de calidad, que están en la élite y me quedó eso de experiencia", confesó.