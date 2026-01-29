    México

    Enrique Borja recibe homenaje de la Federación Mexicana de Futbol

    El expresidente de la Federación es reconocido, entre otras cosas, por la Copa Confederaciones conseguida durante su mandato.

    Por:Erick Morales Baca
    Como parte de una serie de homenajes que se le rendirán a distintos exdirectivos de la institución, la Federación Mexicana de Futbol, rindió un homenaje al expresidente Enrique Borja por sus aportaciones y legado.

    Con dicho evento también se realizó la inauguración del nuevo Salón de Presidentes, mismo en el. que se llevó a cabo la develación del retrato del homenajeado, un jersey personalizado y una foto emblemática de su mandato, en reconocimiento a su gestión como Presidente de la FMF (1998–2000).

    Enrique Borja es una figura emblemática del futbol mexicano: delantero histórico y goleador consistente, referente de su generación, con trayectoria e n Pumas y América, y seleccionado nacional en dos Copas del Mundo (1966 y 1970). A lo largo de su carrera registró 168 goles en partidos oficiales con Clubes y 31 goles con la Selección Nacional.

    "En este año mundialista, tan especial para México, estamos reconociendo a quienes han dejado un legado para el futbol mexicano. Hoy rendimos un homenaje a una leyenda de nuestro deporte, el expresidente de la FMF, Enrique Borja, quien dentro de sus aportaciones como directivo de la Federación está el haber conseguido la Copa Confederaciones de 1999 para México en el Estadio Azteca", dijo Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, al darle la bienvenida a Borja y a sus familiares.

    Por su parte, el expresidente Borja declaró: “Es un orgullo estar aquí en el salón de los presidentes, gracias a Mikel Arriola y al consejo de la Federación… Aquí está lo que logró el futbol mexicano, una de las cosas más importantes, la Copa FIFA Confederaciones, donde México le ganó a Brasil y lo digo con mucho orgullo, porque cada que juega la selección, la gente se identifica con los jugadores y los jugadores con su afición”.

    Al evento asistieron todos los miembros del Comité Ejecutivo de la FMF, integrado por Mikel Arriola, Íñigo Riestra, José Antonio Huizar, Ivar Sisniega, Francisco Iturbide, José Vázquez, José Escobedo y Miguel Ángel Diez, quienes expresaron su admiración y reconocimiento a Borja.

    Con el arranque de esta serie de homenajes y la apertura del Salón de Presidentes, la FMF reafirma su convicción de preservar la memoria institucional, reconocer a quienes han encabezado esta Federación y fortalecer el vínculo con las figuras que han marcado la historia del futbol mexicano

