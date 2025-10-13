Video Guardado suelta duro mensaje a Aguirre y el Tri tras derrota con Colombia

Andrés Guardado habló de la derrota de México ante Colombia por 4-0 el pasado sábado y soltó lo que más le preocupa de cara al Mundial 2026.

En palabras con TUDN en la previa del partido de la Selección Mexicana ante Ecuador este martes 14 de octubre en Guadalajara, el excapitán del Tri señaló lo siguiente.

"Me toca estar desde otro lado, llevo tres años siendo un aficionado más, no se puede tapar el sol con un dedo, es evidente que el proceso de cierta manera está complicado, no estamos encontrando la manera para que la gente se ilusione de aquí al Mundial, pero estoy seguro que Aguirre encontrará respuestas para hacerla competitiva".

GUARDADO NO VE MALA ACTITUD EN EL TRI



Cuestionado si veía a los jugadores de la Selección Mexicana faltos de actitud durante el partido ante Colombia, Andrés Guardado manifestó que el análisis no puede pasar solo por eso si eres goleados.

"La palabra actitud es muy engañosa, no me gustaría... creo que los jugadores muestran actitud, no conozco a nadie que salga a perder, me costaría pensarlo y más porque fui jugador,.

"Puede ser que dentro del partido se encontraron con un rival que los superó, no encontraban respuestas y por ahí la gente que no sepa analizar cosas tácticas van a decir que la actitud no fue buena, Luis Díaz encontró mucho espacio, James entre línea tenía tiempo para decidir".

El Principito también tuvo palabras para los jugadores de la Sub-20 tras la eliminación ante Argentina el pasado sábado en el Mundial.