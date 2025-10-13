    México

    Alineación probable para el México vs. Ecuador en Guadalajara

    Como avisó en la conferencia de prensa, Javier Aguirre analiza realizar hasta ocho ajustes.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    El partido de México vs, Ecuador este martes 14 de octubre en Guadalajara tendrá hasta ocho cambios posibles de Javier Aguirre en su alineación.

    Si bien El Vasco lo avisó en conferencia de prensa previo al compromiso ante los ecuatorianos, Gibran Araige de TUDN reveló cuál sería la formación del Tri en el Estadio Akron.

    LOS CAMBIOS DE JAVIER AGUIRRE ANTE ECUADOR


    Desde la portería hasta la delantera, Javier Aguirre pretende dar una renovación total al plantel de la Selección Mexicana en el último partido de la Fecha FIFA en octubre.

    Los sacrificados, con relación a la goleada que vivió México ante Colombia el pasado sábado en Dallas, arrancaría con Luis Malagón en la portería y con Santiago Gimenez en la delantera.

    Jesús Gallardo, Jorge Sánchez, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Diego Lainez y Marcel Ruiz serían los sacrificados ante Ecuador en Guadalajara.

    • ALINEACIÓN MÉXICO: Raúl 'Tala' Rangel; Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Luis Romo, Erik Lira, Érick Sánchez; Germán Berterame, Hirving 'Chucky' Lozano y Julián Quiñones.

    Tras la Fecha FIFA de octubre, se planea que la Selección Mexicana estrene su nueva playera para el Mundial 2026 en el enfrentamiento ante Paraguay en San Antonio.

