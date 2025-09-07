    México

    ¿Quién se quedó con la playera de Santiago Gimenez tras el México vs. Japón?

    El futbolista japonés presumió el jersey de la Selección Mexicana tras el amistoso disputado en Oakland.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Ueda se quedó con la playera de Santi tras el México vs. Japón.
    Imagen Getty Images
    Ueda se quedó con la playera de Santi tras el México vs. Japón.

    México y Japón empataron sin goles en un partido amistoso disputado en Oakland, California, de cara al Mundial 2026 donde ambas selecciones ya están calificadas.

    Al término del encuentro, el japonés Ayase Ueda subió una foto a su cuenta de Instagram con la playera de la Selección Mexicana que causó revuelo en redes sociales.

    Y es que el delantero nipón intercambió su jersey con Santiago Giménez, con quien compartió vestuario en el Feyenoord.

    Incluso, ambos fueron captados intercambiando palabras y un fraternal saludo antes de quitarse sus camisetas para regalársela al otro en un gesto que demuestra su gran amistad.

    Ueda fichó con el club neerlandés en el verano del 2023 para ser la competencia directa del mexicano y a la postre su suplente.

    Tras la salida de Santi Gimenez al Milan en febrero pasado, Ueda pasó a ser el titular del Feyenoord y en el inicio de temporada registra cuatro goles en tres partidos de Eredivisie.

    México se medirá a otra potencia asiática en esta fecha FIFA. El próximo martes 9 de septiembre, el Tri de Javier Aguirre se enfrentará a Corea del Sur, quien acaba de vencer 0-2 a Estados Unidos.

    Video Resumen | México sigue sin convencer y empata con uno menos vs Japón

