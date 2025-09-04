    México

    Purata elogia a Japón y Corea y revela su plan para ser convocado al Mundial

    El actual defensor de Tigres considera “muy buenos” a los dos equipos asiáticos que enfrentará el Tri en la Fecha FIFA.

    Jaime Bernal.
    Juan José Purata, jugador de Tigres, está muy enfocado durante presente convocatoria de la Selección Mexicana para los amistosos contra Japón y Corea del Sur.

    El defensor mexicano está aprovechando el hecho de compartir con defensores de gran categoría y actual presente en el futbol de Europa como Johan Vásquez, César Montes y Rodrigo Huescas y también reveló el plan que tiene para poder se convocado al Mundial 2026 con el Tri.

    “Sí, creo que tiene un sabor muy especial el que sea acá en casa frente a toda nuestra gente, nuestras familias. Creo que va a ser una fiesta espectacular”, dijo el defensor central de 27b años.

    ¿Y qué hacer (para ser convocado)? Pues lo que me trajo, lo que he hecho hasta hoy en día: seguir trabajando, seguir esforzándome al máximo siempre, cuidándome fuera de la cancha, estando 100 % en disposición para para el fútbol y esperemos en Dios que ahí podamos estar”, agregó.
    Purata también elogió a Japón y Corea del Sur, los dos rivales de la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA.

    “Sí, son prácticamente muy buenos. Tienen individualidades también que por ahí hay que estar atentos como equipo. Creo que son muy buenos técnicamente también y eso nos espera el fin de semana”, dijo sobre el conjunto nipón.

    “Sí, tienen grandes jugadores también. Creo que físicamente están también dotados, son un gran equipo también. pero creo que más allá de eso, lo importante es lo que hagamos nosotros y creo que van a ser dos partidos muy, muy disputados”, manifestó Purata sobre Corea.

    El Tricolor se enfrentará a Japón el sábado 6 de septiembre, en el Oakland Coliseum. El martes 9 del mismo mes chocará ante los surcoreanos en el Geodis Park de Nashville.


