"No creo, voy a diferir, en la selección tienes que trabajar dobles sesiones y los jugadores lo saben . No son largas, pero tienes que infundir en ellos que quieres. Tuve una Fecha FIFA y después la selección para el Mundial, es para mí una mentira que el jugador se queje ", aseguró.

MIGUEL HERRERA: AL JUGADOR MEXICANO LE FALTA DISCPLINA

"Si tú ves todos los jugadores, tienen que hacer un curso de técnico, hay muchos que han ido a Europa. Hay muchos que se fueron a preparar, me ha tocado de ver a gente trabajar en Europa, no estamos distanciados en el trabajo del entrenador. Nos ganan en la disciplina, que todavía no estamos al 100 por ciento. Ellos saben que es su vida y no la descuidan, no oyes escándalos grandes en Europa de jugadores que hayan hecho cosas tontas y en la parte de los latinos siguen habiendo esos detalles", explicó.