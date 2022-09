Pavel Pardo analizó al Tri y dio su pronóstico para Qatar 2022

Si el centrocampista no lleva la pelota bien y no desequilibra, no tiene ese ida y vuelta para llegar a pisar el área rival también empiezas una disminución. Entonces si analizamos el plantel, la baja que vino de ' Chucky' Lozano, que tuvo una lesión, Raúl Jiménez, también tuvo una lesión, ahí es donde pienso que también está la clave”, destacó el exjugador de clubes como Atlas, Tecos, América y el Stuttgart alemán.