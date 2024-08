"En ese momento yo quería ayudar a mi selección y al ver que no jugaba, jugué dos partidos de cambio, yo hablé con Javier, él habló conmigo y me dice ‘¿por qué traes esa cara de culo?’ como dicen por ahí, le dije 'no voy a ser feliz si no juego, pero te digo sinceramente es tu decisión, si tú decides que juegue otro jugador, yo lo voy a apoyar'. Yo siempre voy de cara, como él va de cara. Nunca iré por la espalda con nadie".