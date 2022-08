Al 'Nene' Beltrán le preocupa no ir al Mundial por mal momento de Chivas

“Está siendo muy complicado porque no soy un jugador que anote muchos goles y mi trabajo no se ve reflejado con un empate o derrota, yo necesito que gane mi equipo. Ahorita siento esa preocupación un poco, esa presión, aquí la presión se vive desde antes de que empiece el torneo porque es Chivas y es el más grande, lo he entendido así, pero necesito levantar, como todos mis compañeros, para que pueda competir (por un boleto al Mundial).