'Piojo' Herrera señaló que un mexicano debe ser director técnico del Tri

"Tiene que entender qué nos duele, empezó muy bien y ha venido a menos y empieza a dar bandazos que a mí como entrenador no me gusta ver porque es un técnico muy ecuánime, lo vi dirigir selecciones importantes, Argentina y Paraguay, y al Barcelona y no le vi dar estos bandazos yo creo de la misma presión”, manifestó el estratega mundialista en Brasil 2014.