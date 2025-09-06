Video Así saltan a la cancha México y Japón, para el partido de preparación

Esta es la alineación que la Selección Mexicana presentará ante Japón como parte del partido de preparación en Oakland de cara al Mundial de 2026.

Javier Aguirre dejó a Santiago Gimenez e Hirving Lozano en la banca, dos de los jugadores que la afición suele pedirle al Vasco en los partidos del Tri, pero los delanteros podrían sumar minutos más adelante.

Cabe recordar que México cerrará la fecha fifa de septiembre ante Corea del Sur en Nashville, donde podría presentar una alineación distinta y hacer rotaciones.

ALINEACIÓN DE MÉXICO PARA EL AMISTOSO ANTE JAPÓN

Luis Ángel Malagón

Jorge Sánchez

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Marcel Ruiz

Orbelin Pineda

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

Alexis Vega

SUPLENTES DE MÉXICO PARA EL PARTIDO ANTE JAPÓN