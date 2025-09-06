    México

    México vs. Japón: Alineaciones del partido de preparación para Mundial 2026

    El Vasco presentará un XI de lujo en el Oakland Coliseum.

    Por:
    TUDN
    Video Así saltan a la cancha México y Japón, para el partido de preparación

    Esta es la alineación que la Selección Mexicana presentará ante Japón como parte del partido de preparación en Oakland de cara al Mundial de 2026.

    Javier Aguirre dejó a Santiago Gimenez e Hirving Lozano en la banca, dos de los jugadores que la afición suele pedirle al Vasco en los partidos del Tri, pero los delanteros podrían sumar minutos más adelante.

    Cabe recordar que México cerrará la fecha fifa de septiembre ante Corea del Sur en Nashville, donde podría presentar una alineación distinta y hacer rotaciones.

    ALINEACIÓN DE MÉXICO PARA EL AMISTOSO ANTE JAPÓN

    • Luis Ángel Malagón
    • Jorge Sánchez
    • César Montes
    • Johan Vásquez
    • Jesús Gallardo
    • Edson Álvarez
    • Marcel Ruiz
    • Orbelin Pineda
    • Roberto Alvarado
    • Raúl Jiménez
    • Alexis Vega

    SUPLENTES DE MÉXICO PARA EL PARTIDO ANTE JAPÓN

    • Raúl Rangel
    • Carlos Moreno
    • Erik Lira
    • Germán Berterame
    • Carlos Rodríguez
    • Santiago Gimenez
    • Juan José Purata
    • Diego Lainez
    • Erick Sánchez
    • Jesús Orozco
    • Hirving Lozano
    • Rodrigo Huescas
    • Mateo Chávez

