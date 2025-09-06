    México

    Horario y dónde ver el México vs. Japón, partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    La Selección Mexicana jugará en Oakland, California, dos meses después de haber ganado la Copa Oro 2025.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Juegazo rumbo al Mundial! Así podrás ver el México vs. Japón

    La Selección Mexicana volverá a la actividad tras ganar la Copa Oro 2025 y enfrentará a Japón este sábado 6 de septiembre en partido de preparación rumbo al Mundial 2026.

    El Tri de Javier Aguirre llega al amistoso tras remontar y vencer 1-2 a Estados Unidos para levantar la Copa Oro en Houston, Texas.

    Mientras que la selección japonesa, dirigida por Hajime Moriyasu, derrotó en su último partido a Corea del Sur, el segundo rival de México en esta fecha FIFA.

    México vs. Japón: A qué hora y dónde ver el partido amistoso

    • Fecha: Sábado 6 de septiembre del 2025 en Oakland, California.
    • Hora: 8 pm Centro de México, y a las 10 pm del Este, 9 pm del Centro y 7 pm del Pacífico en Estados Unidos.
    • Dónde ver: en México lo podrás disfrutar por Canal 5, TUDN y ViX, mientras que en Estados Unidos por Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

    Historial del México vs. Japón

    Ambas selecciones se han enfrentado cuatro veces en la historia con saldo de tres victorias para el Tri por un triunfo para el combinado asiático.


    • Japón 0-2 México | Amistoso
    • Japón 1-2 México | Copa Confederaciones 2013
    • México 1-2 Japón | Amistoso
    • Japón 1-2 México | Copa Confederaciones 2005

