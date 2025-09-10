Video México tendría doble prueba: Portugal y otra potencia en amistosos de marzo

La Selección Mexicana apunta a tener uan Fecha FIFA en marzo de 2026 de ensueño ya que todo parece indicar que enfrentará a Portugal y , posiblemente, también a Francia, otra potencia europea.

Acorde con el Diario L'Equipe de Francia, el conjunto dirigido por Javier Aguirre es opción para protagonizar un partido amistoso ante los 'Bleus'.

La Selección de Francia tiene planeada una gira por los Estados Unidos en donde puede enfrentar al conjunto a las 'barras y las estrellas', además de que surge como opción encarar a Canadá o México.

Esta gira por Estados Unidos depende totalmente de que Francia ya haya conseguido su lugar en la Copa del Mundo para que pueda estar libre en esa Fecha FIFA de marzo, cuando se juegan las repescas para avanzar al Mundial 2026.

La Seleccción Mexicana tiene en la mira a Portugal para la reinaguración del estadio Banorte, todo parece indicar que eso sería el 28 de marzo, por lo que hay chances de que el otro rival del Tri en esa Fecha FIFA sea el conjunto galo.