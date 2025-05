El Tri Sub 20 enfrentará a Dinamarca, Congo y Japón en la competencia juvenil amistosa más famosa del mundo.

Dinamarca, Congo y Japón serán los rivales de México Sub 20 que disputará la edición 51 del Torneo Maurice Revello, el cual se jugará del 3 al 15 de junio del 2025 en Francia.

El combinado verde fue ubicado en el Grupo B de la competencia y su primer duelo será ante el conjunto europeo el 4 de junio en Fos-Sur-Mer a las 9:30 am tiempo del centro de México, mientras en los Estados Unidos a la 11:30 am ET.

PUBLICIDAD

Su segundo enfrentamiento será ante el combinado asiático el 7 de junio en Avignon a las 6:00 am tiempo del centro de México y a las 8:00 am ET.

Finalmente, cerrará la fase de grupos ante los africanos el 10 de junio en Aubagne a las 9:30 am tiempo del centro de México, 11:30 am ET.

Clasificarán a las semifinales del evento los dos representativos de cada sector, las cuales se celebrarán el 13 de junio y los ganadores se enfrentarán en la final en Salon Francia el 15 de junio.

Antes conocido como Esperanzas de Toulon, el torneo se celebra desde el año 1967 y es una de las competencias juveniles con mayor tradición del mundo entero.

Video Resumen | México empata con Nicaragua, pero está en el Mundial La Selección Mexicana Sub 17 no pudo terminar perfecto el torneo clasificatorio, pero lograron el boleto a Qatar 2025.