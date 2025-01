¿Rivales? El mensaje de Ochoa que cambió la vida de Luis Ángel Malagón

EL VERDADERO SUEÑO DE MALAGÓN

"Al final del día a mi me ilusiona, un día me dijo el Profe Ángel Maldonado del Necaxa: tal vez en estatura no puedes competir, pero en físico tienes que armarte, eso me ayudo mucho y no estoy como Cota, pero me defiendo y me siento con la capacidad acá (mental, física y de corazón), que puedo ir por otro deseo".