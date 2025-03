En entrevista con Adrián Esparza , de TUDN , Sánchez se sinceró y dijo desconocer el porqué Javier Aguirre no lo incluyó en su lista de 23 jugadores para el Final Four donde el Tri venció a Canadá en Semifinales y a Panamá en la Final.

“Para ser honesto, la verdad me sorprendió bastante, si te soy honesto, me dolió bastante, porque yo vengo haciendo las cosas muy bien, mis estadísticas lo dicen, estamos levantando como equipo y haciendo las cosas muy bien”, señaló el lateral.

“Sinceramente él (Javier Aguirre) es el único que sabe, yo me quedo tranquilo porque estuve cinco partidos fuera por una lesión, pero todos los del club me conocen, ellos también me conocen (en el Tri), saben que soy una persona muy comprometida y que, a pesar de las lesiones, me recupero muy rápido”.