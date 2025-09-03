Johan Vásquez, jugador de la Selección Mexicana que enfrentará a Japón en Fecha FIFA, se sinceró sobre el potencial de elementos mexicanos en el futbol de Europa, y se refirió especialmente a Santi Gimenez, elemento del Milan, quien juega también en la Serie A de Italia.

En entrevista exclusiva para TUDN, Vásquez resaltó que el 'Bebote' se ha convertido en un "ejemplo" para el resto de la plantilla de la Selección Mexicana, a pesar de que no tenga el mejor de los momentos en su carrera a nivel de clubes.

"Santi es un ejemplo para muchos mexicanos, pudo haber dado otras cosas, lo tenemos qué ver como positivo, pero cuando las circunstancias y él decidió, sabe lo que es, lo que puede demostrar, va a ser sensacional, no es fácil a veces, podrías tener cosas en contra, pero él decide estar siempre ahí", dijo el jugador del Genoa.

Además, Johan Vásquez señaó que no es como "poner frijoles" el hecho de tener a varios futbolistas mexicanos en Europa, si bien confió en que cada vez haya mayor exportación.

"A final de cuentas no sé si somos pocos, pero estamos dejando una semilla para el futuro, damos un granito de arena para los mexicanos, obviamente se escucha que queremos más mexicanos, no es como poner frijoles, son cosas difíciles, hacemos nuestra parte, a veces un año difícil, es parte del crecimiento de Europa, ojalá sea un ejemplo para los que quieran venir acá".

¿EN QUÉ HA CAMBIADO EL TRI DE JAVIER AGUIRRE RESPECTO A SELECCIONES ANTERIORES? JOHAN VÁSQUEZ SE SINCERA



Johan Vásquez fue cuestionado respecto a los vicios que se le criticaban al Tri en ocasiones pasadas, a lo que el defensa del Genoa resaltó cuál es el aspecto que, a su juicio, ha mejorado en la gestión del 'Vasco' Aguirre.

"Hay mentalidades diferentes en el pasado, no creo que haya pasado que le perdimos gusto, ¿quién no quiere venir a la selección en su país? Es un honor, pero hubo mentalidades diferentes que no era conocer al mexicano o algo así, no fueron sumando lo que pensábamos, es cosa del pasado, hoy gracias a Dios estamos más unidos que nunca", concluyó.