    Javier Aguirre protagoniza sorprendente encuentro con rival tras el México vs. Corea

    Una playera y una plática peculiar: el 'Vasco' Aguirre protagonizó esta escena con un rival de primera talla.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, tuvo un sorprendente encuentro con Kang-in Lee, jugador coreano al término del partido entre México y Corea del Sur como parte de la Fecha FIFA.

    El 'Vasco' Aguirre fue director técnico del actual jugador del París Saint Germain, vigente campeón de la Champions League, esto cuando ambos coincidieron en el Mallorca.

    Kang-in Lee tuvo un gesto con Javier Aguirre, a quien le regaló una playera al término del partido celebrado en la casa del Nasville SC, aunque eso no quedaría ahí.

    Posteriormente, Javier Aguirre y Kang-in Lee platicaron largo y tendido, junto con Toni Amor, auxiliar técnico del 'Vasco' o con quien también coincidió en el Mallorca, esto ya en zona de vestidores y después de que el 'Vasco' diera su conferencia de prensa.

    Previamente, ambos protagonizaron un reencuentro en la previa del encuentro y en donde se dio otro momento curioso con la picardía característica de Javier Aguirre con su exdirigido.

