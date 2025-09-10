Video Javier Aguirre recibió regalo especial de Kang-In Lee en el vestidor

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, tuvo un sorprendente encuentro con Kang-in Lee, jugador coreano al término del partido entre México y Corea del Sur como parte de la Fecha FIFA.

El 'Vasco' Aguirre fue director técnico del actual jugador del París Saint Germain, vigente campeón de la Champions League, esto cuando ambos coincidieron en el Mallorca.

Kang-in Lee tuvo un gesto con Javier Aguirre, a quien le regaló una playera al término del partido celebrado en la casa del Nasville SC, aunque eso no quedaría ahí.