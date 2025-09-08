Video Javier Aguirre 'pinta dedo' en broma a exjugador suyo de Corea del Sur

El buen trato y fraternidad que existen entre Javier Aguirre y sus jugadores se nota en todo momento, incluso con sus antiguos discípulos, quienes lo recuerdan con respeto y cariño cuando se lo encuentran, pero sin olvidar que en todo momento el técnico puede jugarles una broma.

Luego de la conferencia previa al amistoso que disputará las Selección Mexicana ante Corea del Sur, se vivió uno de esos grandes momentos que disparan buen humor entre los presentes, cuando el Vasco se topó con Lee Kang-in, a quien dirigió a su paso por el Mallorca.

Fue un encuentro breve, pero que dejó ver el grado de fraternidad que el actual técnico de la Selección Mexicana deja a su paso por los equipos que ha dirigido, puesto que estuvieron jugándose bromas uno al otro como grandes amigos.