    México

    Javier Aguirre y su ex jugador Lee Kang-in tienen emotivo reencuentro

    El 'Vasco' Aguirre y el jugador coreano se encuentran tras la conferencia previa al amistoso entre México vs. Corea del Sur y bromean.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Javier Aguirre 'pinta dedo' en broma a exjugador suyo de Corea del Sur

    El buen trato y fraternidad que existen entre Javier Aguirre y sus jugadores se nota en todo momento, incluso con sus antiguos discípulos, quienes lo recuerdan con respeto y cariño cuando se lo encuentran, pero sin olvidar que en todo momento el técnico puede jugarles una broma.

    Luego de la conferencia previa al amistoso que disputará las Selección Mexicana ante Corea del Sur, se vivió uno de esos grandes momentos que disparan buen humor entre los presentes, cuando el Vasco se topó con Lee Kang-in, a quien dirigió a su paso por el Mallorca.

    PUBLICIDAD

    Fue un encuentro breve, pero que dejó ver el grado de fraternidad que el actual técnico de la Selección Mexicana deja a su paso por los equipos que ha dirigido, puesto que estuvieron jugándose bromas uno al otro como grandes amigos.

    Sin embargo, el momento de más risas se dio ya empezada la conferencia de prensa, donde Lee Kang-in le grita algo al Vasco, mismo que pregunta a la prensa que "¿cómo se dice vete a la goma en coreano", para finalmente 'pintarle dedo' y soltar la carcajada.

    Más sobre México

    2 min
    Javier Aguirre admite que “le ocupa que su equipo juegue mejor”

    Javier Aguirre admite que “le ocupa que su equipo juegue mejor”

    1 min
    Mateo Chávez sobre el 'Vasco' Aguirre: "Es una persona que intimida mucho"

    Mateo Chávez sobre el 'Vasco' Aguirre: "Es una persona que intimida mucho"

    2:59
    Esto es lo único que le importa a Javier Aguirre para el 2026

    Esto es lo único que le importa a Javier Aguirre para el 2026

    3:18
    El jugador que se intimida por Javier Aguirre en Selección Mexicana

    El jugador que se intimida por Javier Aguirre en Selección Mexicana

    1 min
    La Selección Mexicana arriba a Nashville para enfrentar a Corea del Sur

    La Selección Mexicana arriba a Nashville para enfrentar a Corea del Sur

    Relacionados:
    MéxicoCorea del Sur

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD