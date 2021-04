"La verdad que a Japón lo hemos enfrentado varias veces, los conocemos y nos conocen. Me parece que va a depende mucho de los jugadores, no contamos con los mismos jugadores cuando nos enfrentamos y lo mismo de su parte. Es un equipo que juega bastante bien, que tiene muy conceptualizado el juego de posesión, son muy disciplinados, son muy ordenados tácticamente.

"Francia lo vi poco, es un equipo que me gusta, puede ser que sea de los que más calidad tienen, va a depender su lista, juegan la Euro, tiene jóvenes en equipos grandes de Europa, será un rival, fuete, difícil. Sudáfrica no tengo ni una referencia".

"Muy difícil (Carlos Vela), lo comenté en alguna ocasión. Se tiene una forma de pensar, una estructura dentro de selecciones que tienen que ser parte del momento y el proceso, es complicado tener un jugador en cuenta cuando no ha podido, querido, que no haya estado en este proceso para el Mundial, es complicado, no imposible, nosotros vamos por la misma línea de Gerardo Martino.