"Si eso me critican, hoy tengo una espalda tan grande que no me preocupa nada, hoy es por México, si yo no era el DT que no lo fui y me requerían para ser auxiliar, yo le entraba, y a nadie le he dicho, yo estaba dispuesto a ser auxiliar del entrenador que fuera para ayudar a México, es tanto el cariño y respeto que le tengo al futbol que me ha dado todo, no se dio, no pasa nada.