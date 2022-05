Fernando Beltrán tras triunfo ante Nigeria: "Creo que aproveché muy bien la oportunidad"

El jugador aseguró que se sintió satisfecho con su actuación, aunque no se conforma y sueña con ir a Qatar 2022: "Muy bien, muy feliz, es algo para lo que he trabajado mucho, me he esforzado mucho, hoy estando aquí, teniendo la oportunidad, lo disfruté, lo traté de hacer de la mejor manera, sé que puedo dar más, puedo mejorar, no me tengo que conformar, tengo que seguir creciendo como jugador y creo que la oportunidad la aproveché muy bien", apuntó.