Video ¿Último juego en México? El Tri anuncia sede y rival previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana enfrentará a Ecuador el próximo 14 de octubre en la cancha del estadio Akron y los boletos ya están a la venta para el amistoso de cara al Mundial de 2026.

A partir de este 18 y hasta el 22 de agosto se llevará acabo la preventa para los tarjetahabientes de Banorte y será el próxim o 23 cuando se abra la venta general a través del sito boleto móvil.

Los precios de las entradas para el partido entre México y Ecuador rondan desde los 8 50 pesos (45 dólares) que es en cabeceras altas del estadio, hasta los 1950 pesos (104 dólares) en laterales inferiores.

El partido ante los sudamericanos será el segundo compromiso que encare el Tri en la fecha FIFA de octubre ya que el día 11 enfrentará a Colombia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Cabe destacar que el 6 y 11 de septiembre los dirigidos por Javier Aguirre se medirán con Japón y Corea del Sur respectivamente en partidos que se disputarán en los Estados Unidos.

PRECIO DE LOS BOLETOS PARA EL PARTIDO AMISOTOS MÉXICO VS. ECUADOR

El partido entre la Selección Mexicana y Ecuador se disputará este 14 de octubre en el estadio Akron y será el segudo encuentro que dipute en la perla tapatia en el último año.





Cabecera Superior Norte: 850 pesos (45 dólares)

Cabecera Superior Sur: 850 pesos (45 dólares)

Lateral Superior Poniente: 990 pesos (53 dólares)

Lateral Superior Oriente: 990 pesos (53 dólares)

Cabecera Inferior Norte: 1600 pesos (85 dólares)

Cabecera Inferior Sur: 1600 pesos (85 dólares)

Lateral Inferior Poniente: 1950 pesos (104 dólares)