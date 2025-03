Enemigo íntimo: El lado más mexicano de Ottawa

"Es algo muy especial para mi, porque yo necesito aprender más, estoy aprendiendo cada día y yo pensé que conocía mucha gente en el futbol, pero no es así, necesito saber más y más y aprender más y más cada día", declaró otro de sus jugadores.

"Hoy esto representa una oportunidad de crecimiento , con un contexto que sin duda es retador, por diferentes factores que están inmersos en este proyecto y es algo que me haría crecer en lo profesional, en lo personal y al mismo tiempo que hay que entregar resultados".

"No hay un solo jugador que no pueda jugar en Europa, que es una gran oportunidad para poner nuestro granito de arena, no solo para ayudar a Ottawa a ser un equipo ganador, sino ayudar al crecimiento del futbol canadiense".