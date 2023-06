Edson Álvarez deja 'recadito' a directivos: "Hay cosas que no están en nuestras manos"

Pese al mal rendimiento del Tri, Edson pidió que no juzgue a los jóvenes y destacó la personalidad de Ozziel Herrera: “Lo único que les puedo pedir es paciencia para los chicos, que les den la confianza, errores va a haber. Un caso muy concreto y que a mí me ha gustado ver mucho es Ozziel, que contra Estados Unidos a mí me pareció impresionante la personalidad con la que jugó. Es un chico que hay que llevarlo bien, no hay que meterle presión de más, meterle etiquetas”.