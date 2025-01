“Para mí esta situación que se ha convertido en una gira inútil, yo la hubiera cancelado ya, no tiene ninguna utilidad, es una pérdida de tiempo. Realmente el ejercicio era aprovechar, no era fecha FIFA, pero había un acuerdo con los clubes para prestarle a los jugadores, esto es un boicot, una forma de mostrar que la Selección Mexicana a los clubes no les importa, el futbol mexicano desperdicia una grandiosa oportunidad, es un desperdicio más del futbol mexicano”.