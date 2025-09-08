Lionel Scaloni se pronunció a las últimas declaraciones de Lionel Messi sobre meditar jugar el Mundial 2026 tras anotarle un doblete a Venezuela en su último partido oficial en Argentina.

En rueda de prensa de cara al partido de Eliminatoria vs. Ecuador, el técnico de la Albiceleste sorprendió al no garantizar que Messi asista a la próxima Copa del Mundo que sería la sexta de su carrera.

“No hablé con Leo de esta situación del Mundial, solo sé lo que ha declarado y sé que lo va a tomar con tranquilidad todo este tiempo que así lo merece, y dejarlo tranquilo, lo que decida estará bien”, declaró Scaloni.

Así como no sabe si Messi acudirá al Mundial 2026, tampoco tiene definida su lista final, aunque acepta que la mayoría de la base de jugadores que ha llamado a sus convocatorias de los últimos años se mantendría.

“El porcentaje de la lista no lo tengo claro, estamos todavía lejos y creo que pueden pasar todavía cosas, pero tenemos una base, ya todos lo saben, no saldrá mucho de ahí. A partir de que nos digan cuántos jugadores irán a la lista del Mundial, tomaremos decisiones”, agregó.

Argentina concluirá su participación en las Eliminatorias de la Conmebol cuando visite a Ecuador este martes en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

La Albiceleste lidera las Eliminatorias con 38 puntos, 10 por encima que Brasil y 11 arriba que Uruguay que marchan en el segundo y tercer lugar.