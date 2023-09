Chino Huerta gestó con trabajo su convocatoria a Selección Mexicana

"Nada raro, la continuidad fue eso, porque por ahí, si sacas datos en Mazatlán jugué casi 1, 300 minutos y en los tres torneos acá en Chivas no completé ni la mitad, me faltó esa continuidad que yo sentí que no se me iban a dar las cosas por lo mismo", comentó Huerta en 2022 al ser refuerzo de Pumas.