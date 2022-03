Carlos Pavón asegura que Chicharito estaría en el Tri con un DT mexicano

“Yo me pongo a pensar… si no estuviera el Tata, si estuviera un técnico mexicano en la selección, ¿estaría Chicharito en la selección? Por supuesto que sí, por el rendimiento que ha mostrado Chicharito, me parece que ha hecho puntos y méritos para que esté en la selección mexicana”, sentenció Pavón en Contacto Deportivo de TUDN.