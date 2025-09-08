Video ‘Vasco’ Aguirre dará sorpresa en su once ante República de Corea

Luego de la conferencia de prensa previa al encuentro amistoso de la Selección Mexicana ante Corea del Sur y tras las palabras del Javier Aguirre en el sentido de que no busca futbolistas para ver como cenan, conviven con sus compañeros o entrenan, sino que los quiere ver en la cancha, el once para este encuentro podría ser una incógnita.

Y es que ante esta posición del técnico de la Selección Mexicana, se esperaría que el cuadro que utilice en este nuevo compromiso sufra muchas modificaciones respecto el once inicial que utilizó ante Japón, donde empataron sin goles y hubo autocrítica por parte del Vasco.

PUBLICIDAD

Una posibilidad para este compromiso quedaría, informó el reportero de TUDN Gibrán Araige, con Luis Ángel Malagón repitiendo en el arco, en la central se quedarían Johan Vásquez y César Montes, este último que aunque fue expulsado en el cotejo anterior la roja que recibió no conlleva suspensión.

También se podría dar la oportunidad a dos del futbol de Europa, Rodrigo Huescas del Copenhague y Mateo Chávez del AZ AZ Alkmaar.

En el medio campo la lesión de Edson Álvarez permitiría la entrada de Erik Lira; así como Marcel Ruiz que repetiría y la oportunidad de Erick 'Chiquito' Sánchez.