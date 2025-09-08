    México

    Así sería en once inicial de Selección Mexicana ante Corea del Sur

    El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, buscaría probar nuevos jugadores para el encuentro ante Corea del Sur.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ‘Vasco’ Aguirre dará sorpresa en su once ante República de Corea

    Luego de la conferencia de prensa previa al encuentro amistoso de la Selección Mexicana ante Corea del Sur y tras las palabras del Javier Aguirre en el sentido de que no busca futbolistas para ver como cenan, conviven con sus compañeros o entrenan, sino que los quiere ver en la cancha, el once para este encuentro podría ser una incógnita.

    Y es que ante esta posición del técnico de la Selección Mexicana, se esperaría que el cuadro que utilice en este nuevo compromiso sufra muchas modificaciones respecto el once inicial que utilizó ante Japón, donde empataron sin goles y hubo autocrítica por parte del Vasco.

    Una posibilidad para este compromiso quedaría, informó el reportero de TUDN Gibrán Araige, con Luis Ángel Malagón repitiendo en el arco, en la central se quedarían Johan Vásquez y César Montes, este último que aunque fue expulsado en el cotejo anterior la roja que recibió no conlleva suspensión.

    También se podría dar la oportunidad a dos del futbol de Europa, Rodrigo Huescas del Copenhague y Mateo Chávez del AZ AZ Alkmaar.

    En el medio campo la lesión de Edson Álvarez permitiría la entrada de Erik Lira; así como Marcel Ruiz que repetiría y la oportunidad de Erick 'Chiquito' Sánchez.

    Más adelante y tras entrar de cambio ante Japón, Hirving Lozano estaría en el once inicial junto a Diego Lainez y Raúl Jiménez, todo a fin de darle oportunidad a jugadores diferentes y buscar un mejor funcionamiento luego de quedar a deber ante el cuadro nipón.

