Video El sentimiento de Santi Gimenez tras marcar con el Tri

Santiago Gimenez rompió su sequía con la Selección Mexicana y tras su gol ante Corea del Sur el atacante aseguró que lo necesitaba para recuperar la confianza.

En entrevista para TUDN el atacante del Milan aseguró que el Tri merecía de la victoria por lo demostrado en el campo.

"En este partido en específico nunca nos rendimos, tratamos de dar el máximo, se merecía la victoria, no se pudo lograr, pero logramos el empate por la gente que nos estuvo apoyando, tuvimos partidos muy buenos".

" Muy emocionado por el gol, más por el equipo, hacía falta esa confianza de apoyar al equipo, soy delantero y es lo que más me gusta hacer, la gente pagó la entrada, era lo mínimo que podíamos hacer (buscar el empate)", mencionó Gimenez.

RAÚL JIMÉNEZ DESTACA EL NIVEL DE LOS RIVALES DEL TRI

Después de los empates ante Japón y Corea del Sur, Raúl Jiménez destacó la importancia de enfrentar a este tipo de rivales que ayudan a la Selección Mexicana de cara al Mundial el 2026.

“Sacamos buenas cosas de ambos partidos, seguir mejorando, así es el futbol, no hay partido fácil, seguir preparándonos para lo importante que es un año”

“ Es importante tener este tipo de rivales, calificados al Mundial, te los puedes encontrar ahí, hacerlo de la mejor manera”, indicó Jiménez.