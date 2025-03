David Faitelson reconoció que a pesar de que no le gusta tener al Vasco en el banquillo, es el ideal actualmente para poder hacerlo ante la crisis federativa que se vive en el futbol mexicano .

"México trata de regresar a un nivel que alguna vez tuvo en la Concacaf y lo ha perdido, es increíble, una sorpresa y dice mucho que México no sea favorito ante Canadá y tampoco ante Estados Unidos si hipotéticamente llega a la jornada del domingo. Lo más importante, aún cuando no me gusta su designación, hoy lo más importante que tiene la Selección Mexicana se llama Javier Aguirre.