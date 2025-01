Javier Aguirre reveló previo al enfrentamiento ante River Plate que existe un plan de trabajo para la Selección Mexicana que no se ha dado a conocer de cara al Mundial del 2026.

“Es que no hay fechas FIFA que nos permita jugar contra selecciones entonces es complicado, nosotros presentamos un programa de aquí al 2026 contemplando este tipo de giras con microciclos, pero por alguna razón coyuntural que no se dio nadie lo conoce, no era prioritario en ese momento, y por lo tanto hoy estamos atados de manos. Espero que se destrabe todo y podamos llevar a cabo nuestro plan inicial y trabajar tranquilamente”, mencionó Aguirre.