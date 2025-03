Javier Aguirre destacó el cambio de actitud que han tenido los jugadores desde su llegada a la Selección Mexicana pues ya no “piden cosas especiales” como antes solían hacerlo, y aseguró que le “vale madre” si en un principio algunos no estuvieron de acuerdo con su régimen disciplinario.

“Lo veo en su actitud, no te piden cosas especiales, no te piden esos vuelos raros, visitar a la familia, llegar un día después, inventarse pretextos para no volar ese día, ahí lo he notado”, mencionó el Vasco en rueda de prensa en el que también reveló los rivales para el Tri para lo que resta del 2025.