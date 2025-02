En el programa de Faitelson sin Censura, en su ya conocida sección La Nota Censurada del Día, el conductor de TUDN, David Faitelson habló de un tema que a muchos les intriga, la poca visibilidad que ha tenido Julián Quiñones c omo delantero de la Selección Mexicana.

"El primero es que, según dicen, Javier Aguirre no le da mucho interés a la Liga Árabe, no tiene un gran seguimiento de lo que sucede en esa Liga y, número dos, que quizá Aguirre no le gustan algunas de las actitudes del futbolista, cuando lo tuvo en el entrenamiento en la última convocatoria de fecha FIFA".