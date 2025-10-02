Video ¡A 20 años de la hazaña! José de Jesús Reyes, el campeón desconocido de Perú 2025

Un par de noches antes del debut de México en Perú 2005, previo a la cena en Lima, Jesús Ramírez reunió a sus 20 jugadores y les dio una noticia: Christian Flores, portero del Atlas, volaba desde México para unirse al grupo y uno de ellos iba a quedar fuera de la competencia.

Hubo tensión e incertidumbre entre los chicos que participarían en el Mundial Sub 17. Les explicó su zozobra y su dolor por aquella determinación, luego dio el nombre: José de Jesús Reyes, defensa y también jugador de los Rojinegros.

Chucho había calculado llevar solo a dos porteros nominales y si había necesidad de un tercero pensaba utilizar a Carlos Vela.

"En los entrenamientos le gustaba meterse a la portería y lo hacía bastante bien. Tenía sus cualidades", recordó el propio estratega en un reportaje sobre el tema en Univision hace algunos años.

Pensaba que con dos arqueros era suficiente para cumplir el requisito, pero ya en el lugar del evento, le explicaron otra cosa.

Se le dijo que no era posible, que debía nominar tres arqueros y ellos no podían participar en otra posición. “ Sabíamos de esa posibilidad", explicó Ramírez en el mismo reportaje. Era otro portero o perder a uno de los atacantes. No lo pensó mucho.

Tras la charla con todos los futbolistas, Chucho habló con el muchacho aparte. Le dijo que le habría gustado no sucedieran así las cosas y t rató de levantarle el ánimo.

Finalmente, le invitó, con la anuencia de la FMF, a permanecer con el grupo durante la competencia.

Pepe durante Perú 2025, un campeón más

Pepe aceptó de inmediato porque creía firmemente que las cosas saldrían como las habían planeado, “tenía la convicción de que saldríamos campeones del mundo", recordó en el mismo trabajo de Univision.

Compartió la habitación con Edgar Andrade y Adrián Aldrete. Desayunaba, entrenaba, estaba en las charlas con el resto del grupo. Era parte del equipo, pero a la hora de los partidos los acompañaba al vestidor, pero no se cambiaba.

Luego de subía a la tribuna con José Luis González China y Mauricio Peña (los auxiliares técnicos). "Era muy triste no poder jugar", ha dicho el defensor.

Su separación sólo fue nominal. Los chicos y el cuerpo técnico le siguieron tratando igual. Incluso acudió a las ruedas de prensa y salió, uniformado y sonriente, en todas las fotos e imágenes en conjunto que pidieron los diarios y la televisión.

La final contra Brasil fue especialmente tormentosa, pero al mismo tiempo alegre, sentimientos contradictorios para el chico por lo vivido y por lo no vivido también.

"Estaba demasiado nervioso, pero sabíamos que lo podíamos hacer", explicó. Vio los tres goles, el de Carlos Vela, el de O mar Esparza y el de Ever Guzmán desde su lugar en la tribuna.

Los celebró, pero a la hora de bajar a la cancha se sintió fuera de lugar por primera vez.

"Por un momento sentí que yo no era parte de aquello”, mencionó a Univision, “me sentí apenado, que yo no había participado. No había jugado. No iba a pasar a recoger la medalla de campeón del mundo, pero Chucho Ramírez me vio, se acercó y me dijo 'pasa por tu medalla, tú eres parte de esto'".

Y, finalmente, recogió el galardón.

Pepe quedó grabado en las imágenes de la celebración con la sonrisa y la alegría en su máximo nivel, al igual que los demás miembros del equipo, al lado de Giovani, Vela, Villaluz, Arias y el resto de sus compañeros, con el rostro de campeón.

Y con el tiempo, con las idas y venidas emocionales por su situación de esos días ha asegurado, " sí, sí me siento parte de ese gran grupo y campeón Mundial".