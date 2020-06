Los hermanos Mauricio y Alejandro Willmann son jugadores con nacionalidad suizo-mexicana y militan en el cuadro Sub 18 del Luzern, se Suiza, donde recién ganaron tanto la Copa como la Liga de su categoría. Algo similar que Diego Abreu, quien aún puede definir a qué país representar.

“Apenas empiezan los campeonatos y nosotros ganamos todo lo que se puede ganar, la Sub 15, la copa y la temporada, los dos. Eso es muy especial, que un equipo gane los dos tan temprano. Ya ganamos todo lo que se puede ganar a nuestro nivel”, dijo Alejandro Willmann.

Ambos sueñan con jugar en la Selección Mexicana ; sin embargo, admiten que no hay un acercamiento oficial por parte de directivos de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que jugar para Suiza no es tampoco algo descabellado.

“La verdad no nos han contactado. No hemos pensado mucho (jugar con México), porque oficialmente no nos han preguntado, pero claro que sería un gran honor jugar para México.