    Futbol Internacional

    Jugador agrede a árbitra después de ser expulsado y la silbante intenta contestar

    Vanessa Ceballos recibe bofetada tras expulsar a jugador en un video que da la vuelta al mundo.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Imagen Hernandez Vazquez Oscar Fernando

    Escándalo en el futbol de Colombia después de que un jugador que fue expulsado se levantó a abofetear a la árbitra central Vanessa Ceballos quien intentó responder la agresión.

    Todo sucedió en un partido de la Liga de Futbol Magdalena en Aracataca, Colombia, dentro del sector amateur y organizado por la División Aficionada del Futbol Colombiano.

    La árbitra central Vanessa Ceballos dirigía el partido entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca cuando expulsó a un jugador en banca quien, de inmediato, se levantó a agredir con una bofetada para la silbante.

    Ceballos intentó responder la agresión mientras se desataba una gresca intentando separar a los dos involucrados, todo captado en un video que dio la vuelta al mundo.

    Además, el referido video desató la indignación del gremio futbolístico alrededor del planeta.

    Futbol Internacional

