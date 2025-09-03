Jugador agrede a árbitra después de ser expulsado y la silbante intenta contestar

Escándalo en el futbol de Colombia después de que un jugador que fue expulsado se levantó a abofetear a la árbitra central Vanessa Ceballos quien intentó responder la agresión.

Todo sucedió en un partido de la Liga de Futbol Magdalena en Aracataca, Colombia, dentro del sector amateur y organizado por la División Aficionada del Futbol Colombiano.

La árbitra central Vanessa Ceballos dirigía el partido entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca cuando expulsó a un jugador en banca quien, de inmediato, se levantó a agredir con una bofetada para la silbante.

Ceballos intentó responder la agresión mientras se desataba una gresca intentando separar a los dos involucrados, todo captado en un video que dio la vuelta al mundo.