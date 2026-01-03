    Lionel Messi

    ¡Liverpool levanta la mano por Leo Messi!

    Aprovechando la temporada baja de la MLS, los Reds han preguntado por el astro argentino para que se incorpore con ellos.

    Por:
    Redacción
    Video ¡Sacude al mercado! Liverpool pregunta por Lionel Messi

    La temporada 2026 de la MLS arranca en febrero próximo, por lo que clubes como Liverpool están interesados en llevar a Leo Messi de vuelta al futbol europeo, previo al arranque de campaña del futbol profesional de los Estados Unidos.

    A pesar de tener contrato con el Inter Miami, el argentino llegaría en acuerdo a corto plazo con Liverpool y de concretarse estaría en mejor forma previo a la Copa del Mundo teniendo de nueva cuenta minutos en el Viejo Continente.

    Su club y la MLS no han dicho nada al respecto, el argentino firmó extensión de contrato hasta diciembre del 2028, cuando Messi cumplirá 41 años.

    Leo llegó al futbol de los Estados Unidos en julio del 2023 y actualmente es campeón con el Inter Miami.

