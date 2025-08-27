    Lionel Messi

    Lionel Messi y el récord que Taylor Swift amenaza con romperle

    ¡Ojo aquí! La famosa cantante está en pie de lucha por una marca de la mismísima 'Pulga'.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Taylor Swift amenaza a Lionel Messi: así suceden las cosas

    Lionel Messi actualmente ostenta un récord que puede peligrar gracias nada menos que a Taylor Swift, la famosa cantante que anunció su compromiso con Travis Kelce, receptor de los Kansas City Chiefs.

    La 'Pulga', en un posteo en su cuenta oficial de Instagram, publicó su festejo después de ganar el pasado Mundial Qatar 2022, una entrada que tiene ahora alrededor de 74.5 millones de me gusta.

    En una noticia que cimbró al mundo artítstico y deportivo, Taylor Swift anunció también en un posteo de Instagram su compromiso con Travis Kelce, una publicación que a poco más de un día, lleva alrededor de 32 millones de me gusta.

    Analistas han emitido su opinión al afirmar que, a este paso, la publicación histórica y de récord de Messi corre peligro de ser desbancada por la de Taylor Swift, ya que ese tipo de publicaciones pueden generar una interacción fuerte incluso con el paso de días.

    Eso sí, la publicación de Taylor Swift no pudo lograr la marca del posteo de Messi en el tiempo transcurrido en alcanzar los 10 millones de me gusta, un hito que la 'Pulga' consiguió en 39 minutos, a cambio de una hora con cinco minutos del compromiso de Swift con Messi.

    Aunque Taylor Swift sí que dejó atrás el registro de un posteo de Cristiano Ronaldo jugando ajedrez con Messi que alcanzó los 10 millones de me gusta en dos horas y cinco minutos.

