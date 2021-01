Mbappé sobre su renovación con PSG: "Si firmo es para quedarme"

"Estamos discutiendo con el club, yo también lo estoy pensando. Si firmo es para una inversión a largo plazo. Me siento bien aquí. Pronto tendremos que tomar una decisión. Si firmo es para quedarme", sentenció el delantero tras el partido.

Mauricio Pochettino , DT del PSG, respaldó la renovación de Mbappé al catalogarlo como un hombre clave en su equipo, pero no quiso ahondar más en el tema.

Mbappé se lució con un doblete que impulsó la goleada de 4-0 del PSG. Tras su gran actuación, el campeón del mundo en 2018 aceptó que no estaba bien físicamente.

"La verdad es que no estaba bien. Es normal que la gente me cuestione. Conozco mi país. Solo tenía que trabajar. No estaba en condición física", se sinceró.