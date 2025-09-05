Video Luis Enrique sufre accidente y es trasladado a hospital

Luis Enrique, director técnico del PSG, sufrió un accidente al caerse de su bicicleta y fue llevado a urgencias, según dio a conocer el propio Paris Saint Germain.

El conjunto de la Ciudad Luz reveló que Luis Enrique incluso tendrá operación de la clavícula, misma que resultó fracturada, por lo que la institución dio total apoyo al timonel.

"Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula. El Club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación", escribió la escuadra parisina.

Además, el Paris Saint Germain reveló que cualquier novedad respecto al estado de salud de Luis Enrique, se dará a conocer de forma oportuna.

El técnico asturiano es el actual campeón de la UEFA Champions League y subcampeón en el pasado Mundial de Clubes de la FIFA.