"No me arrepiento… Conoces este mundo, sabes cómo funciona un vestuario. Pero puedo entender que afuera digan: "Maldita sea, está hablando de su compañero, su compañero de equipo, como un vagabundo, ¿qué nos está haciendo?". Pero cuando has estado en ese mundo, sabes cómo funciona. Pero puedo entender que duele.