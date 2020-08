"No es fácil, el presidente está haciendo todo. Tiene que haber una ingeniería financiera, donde el presidentees muy fuerte. Ya se estaba hablando antes de que yo llegase al Benfica. El presidente está haciendo todo para que eso ocurra", señaló en la entrevista.

Cuestionado Jorge Jesus por el posible fichaje de Cavani , el entrenador reconoció que no fue un jugador que él pidiera, pero que obviamente no le desagradaría tener en el Benfica .

"Si me preguntasen si quiero, ¿quién no lo querría? No sólo para el Benfica sino para el futbol portugués. En Portugal tenemos dificultad en competir con otros equipos de otros países. Si pudiésemos competir con otros, ya habríamos ganado una 'Champions'", aseguró.