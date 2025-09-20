Video Así es el regreso de Mourinho; triunfo y una mala imitación de portero

José Mourinho regresó a la Primera Liga con el equipo en el que comenzó su carrera como entrenador y lo hizo con un triunfo de 0-3 en su visita al AFS dentro de la sexta fecha con goles de Sudakov, Pavlidis e Ivanovic.

Sin embargo, más allá del triunfo que tiene a las Águilas en la segunda posición con 13 puntos, cinco menos que el líder FC Porto, pero con un juego pendiente, el foco estuvo centrado en el estratega lusitano.

Su vuelta causó expectación y no defraudó tras conseguir un triunfo holgado, pero tampoco al ver su show desde el banquillo, donde tuvo un festejo tan efusivo que pateó un accesorio que fue a dar a la grada para sorpresa de uno de sus auxiliares.

Además, trató de atrapar una pelota desde su área técnica en una gesto que simuló a un portero, pero sin lograr atrapar la pelota, lo que generó incluso una sonrisa para un estratega curtido en el futbol de Europa y que además podrá participar en la UEFA Champions League 2025-2026 en la Fase de Liga.